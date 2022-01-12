Бустерні дози, вакцинація дітей і прогнозована нова хвиля заражень – пандемія коронавірусу, схоже, і не збирається вщухати. Говоримо сьогодні з керівницею управління охорони здоров’я Львівської міськради Лесею Кобецькою. Вітаю вас.

Доброго дня.

До речі, який штам коронавірусу зараз домінуючий у Львові – «Омікрон»? Чи є взагалі якась така статистика?

Ми зараз маємо зниження захворюваності – і звісно, що це був зараз штам «Дельта». Але ми бачимо, що робиться в Європі та світі, що зараз є наявний штам новий – «Омікрон», який, за прогнозами експертів і за прогнозами клініцистів, які вже лікують таких пацієнтів, перебігає набагато легше, але він є набагато контагіознішим, тобто є більш заразним: інкубаційний період є коротшим, один-два дні – і, відповідно, таким чином заражається велика кількість людей.

Але відомо, що у Львові як мінімум один випадок є – це було відомо, це був депутат міськради, який приїхав з Італії, в нього це виявили. Чи пішов «Омікрон» далі?

Ми зараз поки не спостерігаємо якогось такого спалаху, але звісно…

Я маю на увазі, ви коли виявляєте хворих, ви їх якось розділяєте, що це – «Дельта», це – «Омікрон», а це – може, якийсь новий штам…

На даний час ми визначаємо методом експрес-тестування на антиген чи ПЛР-дослідження. Але конкретно виявити штам – це потрібно відправляти в спеціальну лабораторію в Київ, де проводять вже конкретні дослідження, визнаючи конкретно штам.

Але загалом подібна симптоматика коронавірусної хвороби – звісно, що якщо брати штам «Дельту», то вона більше проявлялася такими трьома основними симптомами, як лихоманка, кашель і втрата нюху. А «Омікрон», за інформацією клініцистів, – це більше іде першіння в горлі, сухий кашель, сильний головний біль за рахунок інтоксикаційного синдрому і біль у м’язах. Хоча якщо брати попередні штами, то така симптоматика також спостерігалася.

Зрозуміло. Зараз дозволили нарешті третю, бустерну дозу для всіх. У Львові це вже працює?

Так, станом на сьогодні ми вже маємо ревакцинованих осіб – тобто бустерною дозою 840 осіб.

Небагато.

Небагато, але буквально тиждень тому ми мали 169. Тобто люди почули, що це дозволено, і вони активно пішли вакцинуватися. Оскільки ми знаємо, що сама вакцинація розпочалася минулого року (це в лютому), а бустерну дозу дозволяють проводити, оптимальний час – від шести місяців до дев’яти місяців.

Після другої дози?

Після повної вакцинації, тобто другої дози.

І знаючи те, що ми чекаємо хвилю, наступну хвилю все-таки, і для того, щоби захиститися. І якщо навіть людина вакцинована захворіє, вона, звичайно, перенесе це захворювання набагато легше. Тому що за спостереженнями наших медиків, минула хвиля була дуже тяжкою, і з більшості госпіталізованих пацієнтів, які поступали в наші лікарні, 10% з них були тільки вакциновані, всі решта були невакциновані. І, на жаль, ті невакциновані, особливо з супутніми захворюваннями, гинули від того, що доєднувалися важкі ускладнення, супутні захворювання.

А скільки зараз є вакцинованих львів’ян, у відсотках?

Ми зараз маємо на території Львівської МТГ більш ніж 60% вакцинованих (для порівняння: загалом в Україні близько 35% – ред.)

Більше 60%?

Так, більше 60% вакцинованих.

Дорослого населення?

Це загалом дорослого і дитячого населення. Ми дитяче вакцинуємо з 12 років, відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, вакциною Pfizer.

А дітей скільки? Це ж не так давно дозволили від 12 років.

Ми зараз на даний час маємо біля трьох тисяч дітей вакцинованих, це непогана цифра. І, відповідно, вже є також рекомендації вакцинувати дітей від п’яти років, за останніми дослідженнями.

Ще не прийняте ніби рішення, обіцяють з квітня.

Але ми цього не проводимо, так.

Але Львів готовий до того, що коли ще дітей, малих дітей, третя бустерна доза, плюс ще є 40% невакцинованого населення, до збільшення темпів вакцинації?

У нас був дуже високий ріст вакцинації – це жовтень-листопад минулого року.

Ситуація критична була.

Так, коли ми провели такі обмежувальні дуже заходи – тобто коли люди зверталися в якісь заклади, то вони обов’язково мали представити сертифікат.

Ну, це і зараз так.

І зараз так, звичайно. Але через те, що ми мали свята, рівень захворюваності ми маємо понижений – тобто ми зараз маємо теплу, нормальну ситуацію по захворюваності. Бо на даний час ми маємо 170 госпіталізованих у наших лікарнях – це достатньо мала цифра, тому що ми мали і поза півтори тисячі таких пацієнтів [одночасно]. І поступлення в нас є не таке значне. І, відповідно, свята – можливо, люди в якісь мірі відпочивають, розслабилися. Але все одно потрібно пам’ятати, що лише вакцинація нас виведе з цієї пандемії.

А з чим це пов’язано? Бо і минулого року так само було, і в нас взагалі на свята і грипу нема, і тепер коронавірусу немає… З чим це пов’язано? Може, люди просто не звертаються до медиків, а якось хворіють вдома і вмирають?

Через те, що люди зайняті святами і вони більш розслаблені, розслабилися через те, що знизилася захворюваність. Але все-таки щодоби вакцинуються в нас в середньому від 2000 до 3000 населення. Це є непогано, бо власне в жовтні-листопаді ми мали за добу навіть 9000 вакцинацій.

Плюс зараз те, що люди свідомо розуміють, що їм потрібна бустерна доза, оскільки ефективність проведення вакцинації попередньої все-таки падає, антитіла знижуються в організмі, і тому людина повинна зробити цю дозу для того, щоби захиститися від наступної хвилі.

Поясніть, будь ласка, як зробити цю бустерну дозу? Це на загальних підставах піти в супермаркет, де проводять, – і все, в загальній черзі отримати її? Чи це якось окремо?

Людина може звернутися в будь-який заклад медичний. Тобто якщо брати місто Львів – на території Львівської МТГ в нас розгорнуто зараз на даний час дев’ять центрів масової вакцинації. Це постійно працює Forum Lviv, Центр Довженка, два «Епіцентри»…

Кінотеатри, супермаркети…

Вся інформація вивішена на сайті Львівської міської ради, відповідно графіки. Окрім того, що при кожному медичному закладі, в тому числі в лікарнях, ми розгорнули стаціонарні пункти. І ми на свята трошки спростили, зменшили графік роботи. Бо до цього в нас працювали ті пункти від 8 години ранку до 8 години вечора – можна було прийти в будь-який центр чи будь-яку поліклініку і провакцинуватися.

І так само зараз люди, пацієнти наші, мають можливість звернутися, якщо в них уже по другій дозі пройшло шість місяців – вони мають право звернутися і провакцинуватися, зробити собі цю третю дозу.

Рекомендована третя вакцинація двома типами – це Pfizer і Moderna. І обидва ці препарати є у Львові?

Так, як і Moderna – вона в нас вчора поступила в кількості 5000 на Львівщину, і ми чекаємо наступну партію. В достатній кількості в нас – більше 100 000 – є Pfizer. Тобто ці дві вакцини є, і власне їх експерти з імунізації рекомендують їх для вакцинації бустерною дозою. В нас є дуже багато пацієнтів, які провакцинувалися CoronaVac, але експерти рекомендують робити бустерну дозу Pfizer.

А чому не тим же CoronaVac третій раз?

Це за їхніми дослідженнями – вони такі надали рекомендації.

Зрозуміло. А чи потрібне звернення до сімейного лікаря, щоб отримати цю третю дозу? І хто це фіксує взагалі?

Ні, не потрібно звертатися до сімейного лікаря – у нас є сформовані вакцинальні бригади у складі лікаря, медсестри і реєстратора.

І вони ж вносять у вашу медичну картку?

Звичайно, вони вносять в електронну медичну систему – і, відповідно, одразу проводять вакцинацію.

Все-таки якщо повернутися до цієї вакцинації дітей від 5 років (головний санлікар пообіцяв, що, можливо, з квітня) – це відбуватиметься так само, як з дорослими, чи будуть інакші дитячі пункти в дитячих лікарнях, поліклініках? Як це буде?

Ні, раніше це були рекомендації Міністерства охорони здоров’я. Оскільки ми тільки розпочинали, то було рекомендовано звертатися батькам із дітьми до свого сімейного лікаря, який все-таки попередньо оглядав дитину і скеровував у стаціонарний пункт при поліклініці. Тобто дитина, батьки живуть поблизу цієї поліклініки – їм зручно поблизу звернутися і, крім того, ще й проконсультуватися в сімейного лікаря.

Але також вакцинацію можна було би провести і в центрах масової вакцинації – тобто також діти зверталися і там вакцинувалися. І в цьому випадку також без проблем, тому що в цій команді вакцинальній є лікар, який також оглядає перед вакцинацією.

Тобто вони розуміють, що це менші дози для дітей?

Так.

Хотів ще запитати за підробки сертифікатів. У кінці листопада у Львові викрили схему підробки сертифікатів – йшлося ніби про чотири міські лікарні, почалося розслідування… Розкажіть, які результати.

Так, на жаль, така ситуація є. Але на даний час проводяться розслідування, ведеться слідство і щось остаточне я сказати не можу. Але ми отримували інформацію від Міністерства охорони здоров’я прискіпливо провести службове розслідування. Власне, що керівники закладів охорони здоров’я цю інформацію перевіряли – і було багато такого, що печатки були підроблені і не відповідали оригіналам, як печатки самих закладів охорони здоров’я, так і печатки лікарів.

Ви маєте на увазі, що це сторонні шахраї, що медики тут не були задіяні?

Так, сторонні шахраї – ми так вважаємо. Тому що були печатки, до прикладу, одного медичного закладу, були печатки лікарів, які там взагалі не працевлаштовані, – тобто таких лікарів немає.

А взагалі є такі лікарі чи це придумані просто?

Я не можу сказати, тому що в нас лікарів багато по Україні. Бо їх же викривали ті сертифікати підроблені більше, коли люди перетинали кордон. І були звернення з інших областей – наприклад, із Закарпатської області, там віднаходили ті сертифікати підроблені, і з інших так само областей – що це чомусь виявилися наші заклади.

Але власне, що за результатами перевірки ми не знайшли якихось таких подібних печаток, підписів чи тих же лікарів, які цим би займалися. Але все одно це є робота правоохоронних органів, і вже за результатами слідства ми будемо щось остаточно знати конкретно.

А от недавно, буквально вчора, Міністерство охорони здоров’я повідомило, що після 31 січня всіх невакцинованих медиків, взагалі персонал лікарень, так само чиновників місцевого самоврядування, комунальників повинні відсторонити від роботи. Яка ситуація зараз із вакцинацією серед самих медиків чи медперсоналу?

Я розумію, що медичний працівник має бути прикладом для того, щоби самому вакцинуватися і рекомендувати своїм пацієнтам. І ми маємо на даний час провакцинованих медичних працівників біля 90%, це хороша цифра, в тому числі сімейних лікарів більше 90%. Але є такі, що не вакциновані, звичайно.

Це хороша цифра, якщо так подивитися загалом – 90%. Але якщо з іншого боку подивитися, це ми можемо втратити 10% медперсоналу, якщо доведеться їх відсторонити.

Так, звичайно. І власне, що наказ Міністерства охорони здоров’я говорить про те, що людина, яка працює в медичному закладі, буде відсторонена, плюс не буде оплачуватися їй заробітна плата. І тому сам медичний працівник задумається: чи йому втрачати роботу, чи йому втрачати заробітну плату. Можливо, якимось чином це його буде стимулювати піти і вакцинуватися.

Але медики проінформовані, що будуть відстороняти?

Так, звичайно, проінформовані. І ми зобов’язували керівників, і це давно. Ми працювали цілий минулий рік…

Ну, ви їх тоді просто вмовляли.

Ну, так.

Їм нічого не загрожувало.

Звичайно, тому що вакцинація була рекомендованою. Це вже пізніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко жорсткіше до цього поставився. І, відповідно, спочатку був наказ щодо освітян – якщо пригадуємо, вони також відсторонювалися, і потім ми активно для них організовували додаткові пункти вакцинації, приїжджали в школи, ми їх активно дуже вакцинували. І щодо медиків, то, звичайно, ми їх попередили, що всі медики, які будуть невакцинованими, будуть відсторонені з 31 січня.

Яким чином будете перевіряти, чи вакциновані медики – по сертифікатах?

За інформацією керівників закладів охорони здоров’я, звичайно. Кожен керівник закладу охорони здоров’я буде інформувати, скільки в нього медичних працівників провакциновано. І ми це відслідковуємо щотижнево.

Ну, але якщо керівник закладу теж, скажімо, антивакцинатор і буде покривати своїх підлеглих?

У нас таких немає керівників закладів – вони всі вакциновані.

А серед чиновників як, хотів запитати? Бо ви ж одночасно і від медиків, і від чиновників, правда ж? І це всі органи місцевого самоврядування, всі комунальні служби… В місті як?

Так, ми також слідкуємо за кожним управлінням, кожним департаментом. І звичайно, що є різний відсоток. Тому цей наказ, який вступить в дію 31 січня, – я думаю, він їх також підстимулює для того, щоби вони йшли вакцинуватися.

Це ж, наскільки я розумію, і двірники мають бути, і водії…

Так, усі.

Ну, водіїв ніби й раніше зобов’язували суттєвіше. Але там сміттярі – всі?

Так, всі. Всі, які працюють у міському самоврядуванні.

Немає спротиву, не відчуваєте спротиву, обурення?

Ну, ми поки не відчуваємо.

Зрозуміло, дякую – наш час якраз добіг кінця. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нашій студії ZAXID.NET LIVE була Леся Кобецька – керівник управління охорони здоров’я Львівської міськради. Мене звати Олег Онисько, дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.

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