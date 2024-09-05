Людмила Кіченок втретє в карʼєрі зіграє у фіналі парного Грендслему

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла у фінал престижного турніру US Open-2024 в парному розряді. У півфіналі Відкритого чемпіонату США вона у парі з латвійкою Єленою Остапенко розбила китайсько-російський дует.

US Open 2024, пари, 1/2 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) – Чан Хао-Чін (Китай) / Вероніка Кудерметова – 6:1, 6:2

Кіченок вперше у кар'єрі пробилася у вирішальний раунд US Open. Як наслідок, Україна вчетверте буде представлена у фіналах жіночих парних змагань серії Грендслем. І вдруге на цьому рівні виступить саме Людмила Кіченок – на Australian Open вона фінальний матч програла.

Кіченок втретє в кар'єрі гратиме у фіналі турнірів Грендслем. Крім фіналів з Єлєною Остапенко, на Вімблдоні 2023 року вона виграла парний змішаний титул спільно з хорватом Мате Павічем.

У фіналі US Open українсько-латвійський дует зіграє проти французько-китайського тандему Крістіни Младеновіч та Шуай Чжан. Матч відбудеться у п'ятницю, 6 вересня, на кортах Нью-Йорка.