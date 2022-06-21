Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель зустрівся з президентом Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд Люксембургу надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії. Про це голова держави заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем у Києві у вівторок, 21 червня, пише Інтерфакс-Україна.

«Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати про допомогу щодо потужності нашої армії, то 15% усього оборонного бюджету, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям», – повідомив Зеленський.

За словами глави держави, це велика допомога.

«Якби кожна держава у світі виділила приблизно такі бюджети, то, гадаю, ми вже перемогли б», – наголосив він.

Зеленський також подякував прем'єр-міністру Люксембургу за особисту допомогу.

«З перших днів цієї війни ми на постійному зв'язку. Це абсолютна правда», – сказав президент.

Зауважимо, що раніше стало відомо про те, що за три місяці Естонія передала Україні третину свого військового бюджету.