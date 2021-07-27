Люксембург знімає обмеження для громадян України, запроваджені через ситуацію з поширенням коронавірусу. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

«Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу», – написав Кулеба у Twitter.

Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



+ 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу.



Всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапіhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2021

Перед посадкою у літак вимагатимуть щось одне:

сертифікат про вакцинацію AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna;

сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на Covid;

негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака.

Для того, щоб більш детально дізнатися умови в’їзду до країн світу, міністр радить звертатися до інтерактивної мапи, розміщеної на сайті МЗС.

Як інформував ZAXID.NET, 15 липня Рада ЄС внесла Україну до оновленого списку країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією Covid-19 обмеження на поїздки.

Відповідно до рекомендацій Ради ЄС кордони для українців з 15 липня відкрила Бельгія, з 17 липня – Данія.

Рішення відкрити кордони для українців ухвалила також Франція – з 23 липня, Іспанія – з 27 липня. підозрюється в державній зраді