В ЄС повністю вакцинувалися вже понад 200 млн дорослих – а це більша половина дорослого населення. Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Зараз понад 200 мільйонів дорослих в ЄС повністю вакциновані! Це майже 55% дорослих в ЄС», – написала вона в Twitter.

More than 200 million adults in the EU are now fully vaccinated! That’s almost 55% of adults in the EU.



Full vaccination protects us from variants and will helps us avoid a new wave of infections.



Let's get vaccinated. pic.twitter.com/HYEI6qFfPW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 22, 2021

Вона додала, що повний курс вакцинації допоможе захиститися від нових штамів коронавірусу та дають шанси уникнути нової хвилі пандемії.

«Європейська правда» пише, що країни ЄС отримали достатньо вакцин для щеплення 76% населення, тобто 366 млн осіб.

А яка ситуація із вакцинацією в Україні?

Станом на 23 липня в Україні повний курс вакцинації пройшли 1,6 млн людей. Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Moderna та Pfizer. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.

З 21 липня щеплення отримати можуть усі дорослі віком від 18 років. Записатися на вакцинацію можна за телефонами реєстратур пунктів щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації. В центрах вакцинації та пунктах щеплень працює і жива черга.