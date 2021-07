В ЄС повністю вакцинувалися вже понад 200 млн дорослих – а це більша половина дорослого населення. Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Зараз понад 200 мільйонів дорослих в ЄС повністю вакциновані! Це майже 55% дорослих в ЄС», – написала вона в Twitter.

More than 200 million adults in the EU are now fully vaccinated! That’s almost 55% of adults in the EU.



Full vaccination protects us from variants and will helps us avoid a new wave of infections.



Let's get vaccinated. pic.twitter.com/HYEI6qFfPW