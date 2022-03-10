До Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) перестали дистанційно надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські загарбники. Напередодні такі дані припинили надходити з Чорнобильської АЕС, яку також контролюють російські терористи.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що стурбований через раптове припинення надходження цих даних до штаб-квартири організації у Відні з цих двох об'єктів, на яких зберігається велика кількість ядерного матеріалу у вигляді відпрацьованого або свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів.

Причину збою у передачі даних за гарантіями не вдалося оперативно встановити. Водночас у МАГАТЕ продовжують надходити відповідні дані з інших ядерних об'єктів в Україні, зокрема з трьох інших атомних електростанцій.

«Дистанційна передача даних з обладнання МАГАТЕ для цілей гарантій, розташованого на ядерних об'єктах по всьому світу, є важливим компонентом здійснення гарантій як в Україні, так і в інших країнах світу. Такі системи встановлені на кількох об'єктах на території України, зокрема на всіх атомних електростанціях. Вони дозволяють нам здійснювати контроль за ядерним матеріалом та діяльністю на цих об'єктах за відсутності наших інспекторів», – пояснив Ґроссі.

Він висловив стурбованість з приводу того, що Чорнобильська атомна електростанція, яку також контролюють російські загарбники, була відключена від електромережі та втратила зовнішнє електропостачання.

Нагадаємо, загарбники взяли під контроль ЧАЕС 24 лютого, а ЗАЕС – 3 березня.