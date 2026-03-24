McDonald's відновить роботу у Миколаєві

Уперше з лютого 2022 року McDonaldʼs відновить роботу у Миколаєві. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише «Економічна правда». За його словами, підготовка до відкриття вже триває, а сам запуск очікується наприкінці березня.

Це не перша заява на цю тему. У лютому цьогоріч Кім повідомляв, що особисто спілкувався з керівництвом мережі, і йому підтвердили, що ресторан відкриють найближчим часом.

Утім, тоді в пресслужбі McDonaldʼs були обережнішими у формулюваннях та зазначили, що розглядають можливість повернення, але конкретні терміни назвати не готові, оскільки рішення залежить від низки зовнішніх факторів. Там також уточнили, що про відкриття будь-якого закладу мережа традиційно повідомляє в день запуску – на офіційному сайті та в соціальних мережах.

До слова, новий ресторан McDonaldʼs відкрили у центрі Львова. Це 14 мережевий заклад у місті, він розташований поруч із ратушею. Інтер’єр враховує історичний та архітектурний контекст локації. Площа ресторану сягає 935 м². Там облаштовано 38 місць на першому поверсі та 148 у підвальному.

Загалом наразі в Україні працює 123 ресторани McDonaldʼs у 42 населених пунктах, ще 15 закладів зачинені з міркувань безпеки.

З 2022 року компанія відкрила 33 нові заклади, мережа виросла більш ніж на чверть. Лише у 2025 році запустили 12 нових ресторанів. За девʼять місяців 2025 року виручка склала 15,6 млрд грн – на 26% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток – 1,4 млрд грн.