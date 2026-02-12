Ресторан McDonald’s відкриють у Буковелі

На території гірськолижного курорту «Буковель» планують відкрити ресторан мережі McDonald’s. Запуск закладу запланований на 2026 рік, пише Forbes Ukraine.

«У селі Поляниця стартувало будівництво ресторану McDonald’s. Відкриття заплановане на 2026-й», –повідомило видання. Проєкт реалізує ТОВ «Буковель», бенефіціарами якого є родина бізнесмена Ігоря Палиці.

У компанії підтвердили факт будівництва ресторану, водночас у «Макдоналдз Україна» від офіційних коментарів утрималися. Відкриття закладу швидкого харчування є частиною стратегії курорту з розвитку цілорічного туризму та залучення додаткового потоку відвідувачів не лише у зимовий сезон.

Для «Буковелю» поява бренду світового рівня важлива в контексті посилення комерційної привабливості курорту, адже це посилить розвиток інфраструктури.

McDonald’s відкриє ресторан у Буковелі / Фото Forbes Ukraine

Водночас вихід McDonald’s на «Буковель» вимагатиме значних інвестицій. Деталі щодо обсягів вкладень та формату майбутнього закладу наразі не розголошують.

McDonald’s уже має ресторани в туристичних регіонах заходу України. Зокрема, у 2023 році компанія відкрила заклад у Яремчі на Івано-Франківщині, він став першим рестораном мережі в гірському курортному місті та другим в області. Всього в Україні наразі працює 121 ресторан McDonalds, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.