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У четвер вранці, 10 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіном та вимагали негайно припинити бомбардування українських міст.

Канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон знову закликали президента Росії Володимира Путіна до негайного припинення вогню в Україні. Речник уряду Штеффен Гебестрейт заявив, що вони наполягали на цьому під час телефонної розмови вранці 10 березня, передає німецький телеканал N-tv.

«Макрон і Шольц наполягали на тому, що будь-яке вирішення цієї кризи має відбуватися шляхом переговорів», – розповів речник німецького уряду.

Зі свого боку речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт розмови. Як повідомляють російські агентства, він лише зазначив, що темою розмови була Україна.

Нагадаємо, 10 березня відбулася зустріч голів МЗС України та Росії в Анталії, однак вона не принесла результатів щодо припинення російської збройної агресії в Україну. Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що «Росія не нападала на Україну».

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