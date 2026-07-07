Міжнародний виставковий центр у Києві повністю перейшов у власність Максима Кріппи

Український бізнесмен Максим Кріппа став одноосібним власником Міжнародний виставковий центр, завершивши викуп 100% корпоративних прав найбільшого виставкового комплексу країни. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

У 2025 році Кріппа придбав 75% ТОВ «Міжнародний виставковий центр», а у 2026 році докупив решту 25% у інвестиційного фонду «Асборн», який належить Марині Дорохіній – доньці девелопера Вагіфа Алієва. Інформацію про зміну структури власності зафіксовано в аналітичній системі YouControl у березні цього року.

Максим Кріппа є власником Міжнародного виставковкового центру в Києві / Cкриншот

Сам бізнесмен не розкриває вартість угоди та зазначає, що не планує продавати актив. Водночас аналітики Forbes Ukraine оцінюють вартість останніх 25% МВЦ у 12–18 млн доларів, а всього комплексу – приблизно у 70–80 млн доларів.

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Міжнародний виставковий центр є найбільшим виставковим майданчиком України. Комплекс об’єднує чотири павільйони загальною площею 73,2 тис. кв. м, а земельна ділянка площею 8 га перебуває в оренді.

Фінансові показники компанії у 2025 році погіршилися. За даними YouControl, виторг ТОВ «Міжнародний виставковий центр» скоротився майже на 20% – до 66,5 млн грн, тоді як збиток зріс майже на 77% і досяг 11 млн грн.

Для Кріппи це вже третя велика інвестиція в комерційну нерухомість столиці. Раніше він став власником бізнес-центру «Парус» та готелю «Україна».

ZAXID.NET також писав, що у лютому 2026 року інвестиційний фонд «АРС Кепітал», пов’язаний із бізнесменом, купив контрольний пакет корпоративних прав компанії ТОВ «Грааль», яка володіє земельною ділянкою в центрі Києва.

Окрім нерухомості, Максим Кріппа інвестує у технологічні та кіберспортивні проєкти. Він є власником кіберспортивної організації NAVI (Natus Vincere), студії розробки відеоігор GSC Game World (розробник серії S.T.A.L.K.E.R.), а також пов’язаний зі студією кіберспортивних трансляцій Maincast.