Почати варто з багаторівневого підходу

Освітлення в домі впливає не лише на атмосферу, а й на зір. Неправильне світло може викликати втому, подразнення очей або головний біль. Щоб уникнути цього, варто врахувати кілька ключових моментів, про які пише Macular Society.

Типи освітлення

Почати варто з багаторівневого підходу. Не слід обмежуватись одним джерелом світла. Найкраще комбінувати кілька типів: основне освітлення, яке рівномірно заповнює кімнату, додаткове для конкретних завдань, наприклад, читання або робота за столом, а також декоративне, для підсвічування поличок, картин чи архітектурних елементів.

Яке світло обрати

Наступний важливий фактор – колірна температура. Для повсякденного користування краще обирати лампи з тепло-білим світлом у межах від 2700 до 4000 Кельвінів. Вони створюють затишок і не подразнюють очі. Освітлення з температурою понад 4000 Кельвінів може виглядати занадто холодно і викликати напругу, особливо в затишних приміщеннях.

Не менш важливо уникати різких перепадів між світлом і тінню. Коли контраст занадто сильний, очі змушені постійно адаптуватися, що спричиняє втому. М’яке фонове освітлення допомагає згладити ці переходи і створює більш приємне середовище.

Особливості освітлення кожної кімнати

У кімнатах, де часто змінюється діяльність, варто передбачити можливість регулювання яскравості. Димери, окремі перемикачі для різних груп світильників або заздалегідь встановлені сценарії (наприклад, для вечора, нічного режиму чи роботи) дають змогу адаптувати освітлення під потреби моменту.

Різні типи кімнат потребують відповідного підходу до освітлення. У зонах для відпочинку, таких як спальня чи вітальня, краще використовувати м’яке тепле світло. Воно сприяє розслабленню і створює відчуття затишку. У робочих зонах, як-от кухня чи кабінет, корисніше буде нейтральне або трохи холодніше світло, що стимулює увагу та продуктивність.

У зимовий період, коли природного світла стає менше, варто посилити штучне освітлення. Це можна зробити, поєднуючи різні джерела: настінні, настільні, підлогові лампи разом із стельовими. Також допоможуть свічки, нові абажури, а головне – можливість регулювати інтенсивність світла залежно від часу доби та активності.