Манчкін – це унікальна порода котів, яка відрізняється надзвичайно короткими лапами та довгою спиною. Своїми рухами вони нагадують тхора, тому в них ви не побачите котячої грації, яка притаманна котам з довшими лапами. Purina розповідає про особливості цієї породи.

Історія породи

Манчкіни з’явилися у 1983 році, коли у США помітили кішок із генетичною мутацією. Проте про існування коротколапих котів, таких як манчкіни, повідомляли раніше в Англії в 1930-ті роки, але тоді вони не стали визначними породами. У Великій Британії основна асоціація шанувальників котів не визнає манчкінів як окрему породу.

Характер та поведінка

Коти породи манчкін дуже милі та товариські. А їхня допитливість та грайливість зберігається до глибокої зрілості. Їх можна навчити приносити м’яч та виконувати голосові команди. Манчкіни здатні застрибнути на будь-яке підвищення, проте зазвичай вони винаходять легший шлях. Також попри короткі лапки, вони швидко бігають.

Догляд

Кішки цієї породи можуть бути не настільки гнучкими, щоб самостійно робити собі грумінг, як інші кішки, тому їм буде потрібна певна допомога. Особливо це стосується тих, які мають вишукану довгу шерсть.

Здоров’я

Короткі лапи цієї породи – деформація, обумовлена проблемами з кістками та хребтом, тому всі асоціації шанувальників котів не схвалюють її розведення. Породи собак з подібною конституцією страждають артритом, тому є побоювання, що й у породи манчкін може з'явитися ця хвороба.