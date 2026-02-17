Щоб уникнути «ефекту гамака», важливо регулярно змінювати положення матраца

Матрац – одна з найдорожчих речей у спальні, тож природно хотіти, щоб він служив якомога довше. Проте з роками навіть якісний виріб може втратити форму, накопичити запахи й плями, а поверхня починає просідати. Добра новина в тому, що продовжити термін його служби можна без дорогих засобів і професійної хімчистки. Як це зробити, пише ProstoWay.

Секрет №1: Суха чистка содою

Передусім матрац варто освіжити. Для цього підійде звичайна харчова сода. Рівномірно розсипте її по всій поверхні щільним шаром і залиште на 1–2 години.

Сода діє як природний абсорбент:

вбирає зайву вологу;

нейтралізує неприємні запахи;

допомагає освітлити тканину.

Після цього ретельно пропилососьте поверхню. Уже після однієї процедури матрац стане свіжішим, а тканина – чистішою на вигляд.

Секрет №2: Правильна ротація

Щоб уникнути «ефекту гамака», важливо регулярно змінювати положення матраца. Кожні три місяці його потрібно не лише перевертати на інший бік (якщо це передбачено виробником), а й міняти місцями зони «голова–ноги».

Такий підхід допомагає рівномірно розподілити навантаження. Поки одна частина зазнає тиску, інша відновлює форму, що значно сповільнює зношування наповнювача та пружин.

Корисна звичка на весь рік

Процедура догляду займає мінімум часу: зняти постіль, посипати содою, дати їй подіяти, пропилососити й перевернути матрац. Зручно поєднати це зі зміною пори року, так ви не забудете повторювати ритуал чотири рази на рік.