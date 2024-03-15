У п’ятницю, 15 березня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про вшанування добровольців, які захищають нашу Батьківщину від перших днів війни.

Напередодні в Україні відзначали День українського добровольця. Дата виникла у календарі державних свят у 2017 році. Обрали її невипадково: саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу під Києвом, а далі пішли на фронт боротися з російськими окупантами. Місію першої хвилі добровольців і їхній внесок у захист України неможливо переоцінити.

Тоді добровольцями нашого війська стали тисячі українців, які пожертвували особистими інтересами задля того, щоб Україна вистояла. Навесні 2014 року зафіксували рекордну явку у військкомати країни. Багато хто влився в добровольчі батальйони, які вирушили на схід. Відтоді підрозділи «Азову», «Айдару», «Правого сектора» та інших формувань будуть серед найбільш вмотивованих і боєздатних у багаторічній війні проти росіян. Загалом у боях на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Переважна більшість із них згодом стали регулярними військовими підрозділами.

Тоді ж почалася історія справді легендарних героїв нашої боротьби. Один із них Герой України комбат Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі», який загинув рік тому в боях на Бахмутському напрямку. Цього року військові батальйону «Вовки Да Вінчі» склали урочисту присягу добровольця на могилі новітнього Героя України у Києві. З нагоди Дня українського добровольця по всій країні влаштовували різноманітні заходи вшанування пам'яті полеглих захисників.

У Львові сім’ям загиблих захисників 24-ї ОМБр імені короля Данила вручили ордени «Хрест Героя». Нагородження традиційно відбулося у храмі святих апостолів Петра і Павла. Відзнаки отримали приблизно 50 родин загиблих бійців. Орден «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували у 24 бригаді, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих військових у війні з Росією. Нагородження провели вже втринадцяте і їх будуть продовжувати аж поки не вшанують усіх полеглих героїв бригади.

За традицією на нагородження прийшли рідні загиблих захисників. Вони отримали відзнаки від командування бригади.

У Львові також працюють декілька рекрутингових центрів для тих, хто сьогодні прагне стати добровольцем. Нещодавно запрацював пілотний проект Міноборони і мерії Львова – центр рекрутингу на вулиці Костя Левицького, 67. За перший місяць туди звернулися майже 300 осіб, серед них іноземці, яких сконтактували з Інтернаціональним легіоном. У центрі можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. А ще у Львові працюють рекрутингові центри бригади «Азов», 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, львівської 103-ї бригади Сил ТрО та батальйону «Вовки Да Вінчі».

Допомогти нашому війську та зокрема добровольцям можна і в інший спосіб. У час війни існує великий запит на донорську кров. Для популяризації донорства у Львові на День добровольця вдруге стартувала акція «Наповнення».

Як заохочення всім, хто до 14 квітня прийде до центрів крові у Львові, даруватимуть безкоштовні квитки до культурних закладів Львова, наприклад, до театру, музею, на екскурсію. Медики кажуть, що зараз потрібна кров практично всіх можливих груп.

Ось так минув День добровольця у Львові – як нагадування про чин тисяч наших людей, які обороняють Україну в найважчі часи, і як нагадування про те, що наше майбутнє залежить від кожного з нас.