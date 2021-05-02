За даними МОЗ, в Україні 754926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Лише протягом суботи, 1 травня, в Україні вакцинували проти Covid ще 2,6 тис. осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

«2661 людина щеплена проти Covid-19 за добу 1 травня 2021 року», – йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, в Україні 754926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 754924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб.

До листа очікування вакцинації від Covid-19 записалась 507901 людина.

Як інформував ZAXID.NET, Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти Covid-19.