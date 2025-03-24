Пацієнт з провідним хірургом лікарні Юрієм Шаваровим

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймова успішно видалили 10-сантиметрову пухлину 51-річному мешканцю Львівщини, яка розташувалася у нетиповому місці і перешкоджала проходженню їжі. Чоловік майже два тижні нічого не їв і врешті «швидка» доставила його до лікарні у критичному стані.

Пацієнт Віталій тривалий час не міг харчуватися. Їжа у прямому розумінні не проходила по стравоходу, а всі спроби хоч якось підкріпитися викликали сильний біль за грудиною. Місцеві медики не змогли встановити точний діагноз. Зрештою він знепритомнів і «швидка» привезла пацієнта з критично низьким тиском до лікарні св.Пантелеймона, повідомили у медзакладі.

Результати обстеження здивували спеціалістів. У пацієнта виявили 10-сантиметрову фіброліпому заочеревинного простору. Це доброякісна пухлина, яка не є рідкісною. А ось виникла вона у нетиповому місці.

«За 40 років роботи я оперував величезну кількість різних пухлин, але в такому місці фіброліпому ніколи не зустрічав. Утвір було виявлено в дуже незвичному місці: на переході грудного відділу хребта в поперековий, зі здавленням стравоходу та зі зміщенням аорти вліво на 6 см. Крім цього, пухлина посунула та стиснула також і порожнисту вену пацієнта», — каже провідний хірург лікарні Юрій Шаваров.

Врятувати чоловіка могла лише ризикована операція. Небезпека операційного втручання полягала у тому, що до фіброліпоми непросто було підібратися. Вона глибоко розрослася позаду магістральних судин. І якщо зачепити хоч одну з них, пацієнт міг померти від крововтрати. Аби цього уникнути, до операційної бригади залучили судинного хірурга.

Операція тривала дві години і пройшла успішно, без ускладнень. І на четверту добу після операції пацієнта виписали з лікарні.