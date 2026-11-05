McDonald's тестує новий порядок роботи у закладах Полтави та Чернігова

McDonald's тестує новий порядок роботи під час повітряних тривог жовтого рівня у двох містах України. Експеримент проводять у закладах Полтави та Чернігова. Про це у четвер, 5 листопада, повідомили на інстаграм-сторінці компанії.

З вересня українське законодавство дозволяє підприємствам продовжувати роботу під час повітряних тривог жовтого рівня, якщо вони дотримуються визначених вимог безпеки.

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«Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу», – зазначили у McDonald's.

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Під час тривоги жовтого рівня ресторани працюватимуть лише тоді, коли дані моніторингу підтверджуватимуть відсутність безпосередньої загрози для відповідної локації. Якщо система виявить небезпеку або оголосять повітряну тривогу червоного рівня, заклади призупинять роботу. Працівників і відвідувачів попросять перейти до укриття.

Водночас в інших ресторанах McDonald's в Україні поки діятиме звичний порядок роботи.

Зазвичай під час повітряної тривоги ресторани McDonald's припиняють обслуговування, а працівники та відвідувачі переходять до укриттів. Компанія оплачує співробітникам час, проведений там. Через перебої з логістикою заклади мережі також можуть працювати зі скороченим меню.