Через неврожай мед став дефіцитним

В Україні виник дефіцит меду, через що ціни в магазинах уже вищі, ніж у країнах ЄС, зокрема в Німеччині. Основною причиною стала різка просадка врожаю у 2025 році, а також зростання експорту на тлі розширених квот Євросоюзу.

Керівник компанії «Мед України» та член правління Асоціації експортерів і переробників меду Едуард Кричфалушій розповів, що торік Україна зібрала лише близько половини середнього обсягу меду, пише «Комерсант Український».

Причинами стали незвичайні погодні умови, зокрема холодна весна, затяжні дощі, а згодом засуха в ключових регіонах. Війна також стала фактором, який обмежив роботу пасічників у традиційних «медових» областях. Через бойові дії та комендантські години багато пасік не змогли кочувати, що є критично важливим для промислового медозбору.

За словами експерта, у 2025 році врожай з однієї бджолосім’ї в середньому скоротився з 80–100 кг до 40 кг, а в окремих регіонах навіть до 15 кг. Найбільше постраждали акацієві, липові та гречані меди.

Водночас після оновлення торговельної угоди з ЄС безмитна квота на експорт українського меду зросла до 35 тис. тонн, що у шість разів більше, ніж у 2021 році. В умовах неврожаю більша частина меду була спрямована на експорт, де ціни вищі, що і створило дефіцит на внутрішньому ринку.

У торговельних мережах України вже виникла нестача окремих сортів. Зокрема, акацієвий мед доступний лише в обмежених або преміальних позиціях, а липовий і гречаний також можуть зникнути з масового продажу.

У цьому контексті ціни в Україні перевищили рівень європейських магазинів, хоча йдеться про той самий український продукт. Проте експортери не можуть просто перенаправити обсяги на внутрішній ринок через довгострокові контракти та ризик втрати позицій на світових ринках.

До слова, у 2025 році Україна експортувала 50,5 тис. тонн меду, основними покупцями залишаються Німеччина, Польща та Франція.