Різного роду травми і поранення внаслідок ракетного обструлу отримало 48 львів'ян

У двох міських лікарнях Львова – св.Пантелеймона і св. Луки – перебувають на стаціонарному лікуванні шестеро львів’ян, що постраждали внаслідок вчорашньої ракетної атаки на місто. Вони отримали осколкові поранення, різні ушкодження обличчя та кінцівок. Їхній стан – середньої важкості, повідомили у прес-службі ЛМР.

У лікарні св. Пантелеймона лікують чотирьох постраждалих: жінку і трьох чоловіків.

«Постраждалі отримали зовнішні ушкодження обличчя та кінцівок через уламки скла чи інших важких предметів, які могли падати і вдарити. Також це осколкові поранення. Стан – середньої важкості, вони продовжують лікування», – повідомив завідувач приймального відділення лікарні святого Пантелеймона Сергій Іщук,

У лікарні св. Луки медики продовжують лікувати двох пацієнток. За словами директора лікарні Василя Трунквальтера, госпіталізовані мають травми кінцівок, тулуба, різані рани. Їх стан задовільний, вони одужують.

За прогнозами медиків, стаціонарне лікування триватиме ще декілька днів. Наймолодшому пацієнту – 20 років, найстаршій пацієнтці – 74 роки.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього ракетного удару по житловому будинку у Львові загинуло 10 людей. Ще 48 отримали травми та поранення різної важкості.