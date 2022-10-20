Викрили медсестру ще у січні 2022 року

Медсестру із Чопа зобов’язали сплатити 119 тис. грн штрафу за підробку даних та видачу сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 без фактичного проведення щеплення. Разом із працівницею лікарні суд оштрафував ще двох її спільників. Найбільшу суму штрафу отримав організатор схеми – 136 тис. грн. Правоохоронці викрили усіх трьох мешканців ще у січні 2022 року.

Про вирок трьом мешканцям Чопа повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За даними правоохоронців, організатор схеми підшуковував охочих купити документи про щеплення, а медсестра безпосередньо вносила дані у систему eHealth, використовуючи різні облікові записи лікарів, які мали право видавати сертифікати про вакцинацію від Covid-19. За фальшиві документи без проведення щеплення охочі платили по 5 тис. грн.

«Безпосереднім виконавцем була місцева медсестра. Жінка під обліковими записами інших лікарів вносила до автоматизованої системи недостовірну інформацію про нібито проведення закарпатцям щеплень», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав усіх трьох мешканців Чопа винним за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 ККУ (неодноразове несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем). У прес-службі уточнюють, що організатору схеми суд призначив 136 тис. грн штрафу, а медсестрі та ще одному спільнику – по 119 тис. грн.