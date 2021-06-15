Медведчук поскаржився на Україну до Європейського суду з прав людини
У своїй заяві Медведчук поскаржився на нібито «політичну мотивацію» його кримінального переслідування
Підозрюваний у державній зраді нардеп Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини, поскаржившись на «незаконні дії української влади». Про це пише Hromadske, з посиланням на прес-секретаря Медведчука.
У своїй заяві він поскаржився на «грубе порушення права на справедливий суд», нібито «політичну мотивацію» його кримінального переслідування, а також порушення права на свободу й особисту недоторканність.
До слова, Медведчук анонсував про звернення до ЄСПЛ ще наприкінці травня після засідання Апеляційного суду.
«Є адвокати, які оцінюють прес-конференцію генпрокурора і голови СБУ, оцінюють заяви президента, оцінюють інших посадових осіб в країні, які повинні бути об'єктивні... Які будуть ці оцінки і як на це подивиться в майбутньому судова система, зокрема і Європейський суд, то поживемо-побачимо», – заявляв Медведчук.
В чому суть справи Віктора Медведчука
Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.
В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.
Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.
Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.
Варто зауважити, що частина записів, які оприлюднили журналісти проекту Bihus.Info, вказують на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками.
Зазначається, що Медведчук співпрацював з Порошенком від початку президентства. У розмовах він запевняв, що здатен впливати на президента України.
Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.