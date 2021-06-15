Віктор Медведчук поскаржився на владу України до Європейського суду з прав людини

Підозрюваний у державній зраді нардеп Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини, поскаржившись на «незаконні дії української влади». Про це пише Hromadske, з посиланням на прес-секретаря Медведчука.

У своїй заяві він поскаржився на «грубе порушення права на справедливий суд», нібито «політичну мотивацію» його кримінального переслідування, а також порушення права на свободу й особисту недоторканність.

До слова, Медведчук анонсував про звернення до ЄСПЛ ще наприкінці травня після засідання Апеляційного суду.

«Є адвокати, які оцінюють прес-конференцію генпрокурора і голови СБУ, оцінюють заяви президента, оцінюють інших посадових осіб в країні, які повинні бути об'єктивні... Які будуть ці оцінки і як на це подивиться в майбутньому судова система, зокрема і Європейський суд, то поживемо-побачимо», – заявляв Медведчук.

В чому суть справи Віктора Медведчука