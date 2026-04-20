Meest Пошта підвищила тарифи на доставку

«Meest Пошта» підвищила тарифи на доставку по Україні з 20 квітня 2026 року. Зміни становитимуть у середньому близько 10–20 грн, пояснили в компанії, та не матимуть суттєвого впливу на масові відправлення. Перегляд цін повʼязаний зі зростанням витрат на логістику, зокрема, на пальне.

Зазначають, що оновлення стосуються базової тарифної сітки доставки по Україні. Вартість змінюється залежно від ваги та формату відправлення, а ось вагові діапазони та логістика тарифікації – незмінні.

Крім того, компанія зберігає безкоштовне повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача та надання пакувальних матеріалів у визначених форматах.

Оновлені тарифи Meest Пошта

доставка документів коштуватиме 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами;

посилки до 2 кг – 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами;

посилки до 5 кг – 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами залежно від формату доставки.

У «Meest Пошта» також повідомили про оптимізацію тарифів для окремих категорій. Зокрема, для палет запровадили окремий тариф у межах обласних центрів. Як зазначила компанія, це дозволяє знизити вартість локальної доставки. Паралельно продовжили дію знижки 10% при оформленні відправлень у мобільному застосунку.

«Meest Пошта» – український поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також обʼєднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest USA та Meest Canada. Заснована підприємцем Ростиславом Кісілем. Meest працює на ринку поштових послуг у сегментах B2B, B2C, C2C та надсилає щорічно близько 30 млн посилок у понад 70 країн світу.

За даними YouControl, виторг ТОВ «Міст Пошта» – ключового оператора групи Meest – у 2025 році перевищив 1,1 млрд грн проти 864 млн грн у 2024-му, а чистий прибуток зріс до 424 млн грн проти 218 млн грн у попередньому році.

До слова, «Нова пошта» теж нещодавно оновила тарифи на частину своїх послуг. З 13 квітня доставка документів подорожчала на 10 грн – до 70 грн у межах міста та 80 грн по Україні.