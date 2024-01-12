У листопаді 2020 року Тараса Кучму вдруге обрали мером Дрогобича

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма подав декларацію про свої доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Тарас Кучма у 2022 році заробив 932 тис. грн, також отримав 98 тис. грн пенсії та 9 тис. грн пільг на оплату комунальних послуг, його дружина Лідія вказала 272 тис. грн зарплати, яку вона отримала у Дрогобицькій міській лікарні №1.

Тарас Кучма володіє земельною ділянкою (1500 м2) у селі Приморське на Одещині, квартирою (62 м2) та дачним будинком (61 м2) у Дрогобичі, будинком (37 м2) у селі Ластівка, що на березі річки Стрий неподалік Східниці, та двома земельними ділянками у Дрогобичі (400 м2 та 1400 м2). Лідія Кучма є власницею земельної ділянки (820 м2) та житлового будинку (160,7 м2) у Дрогобичі. Більшість нерухомості подружжя придбало понад 10 років тому, протягом 2021 – 2022 років Кучми не купували нової нерухомості.

У власності Тараса Кучми є два старих авто: Audi A6 1999 року випуску та Chevrolet Niva 2004 року випуску. Лідія Кучма володіє авто Ford Scorpio 1986 року випуску.

Нагадаємо, що раніше мера Дрогобича Тараса Кучму судили через виписані самому собі премії протягом 2021 – 2022 років. Також суд оштрафував мера Дрогобича за конфлікт інтересів під час виборів. Тарас Кучма голосував за виділення землі фірмі, яка поповнила його виборчий фонд.

У листопаді 2020 року Тараса Кучму вдруге обрали мером Дрогобича. Він випередив свого конкурента Андрія Веселого лише на 505 голосів.