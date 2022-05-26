З 1 червня у Луцьку відкриють шість чергових дитсадків. Про які саме заклади йдеться, публічно не розголошують. Батькам дітей необхідно зателефонувати до дитсадків, які їхні діти відвідували до війни, і дізнатись більш детальну інформацію.

Про відкриття дитсадків повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук у четвер, 26 травня. За його словами, шість чергових дитсадків запрацюють у місті з середи, 1 червня.

«Для того, щоб дізнатися який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують. Дитячі садочки обрані спеціально створеною комісією є найбільш безпечними з точки зору наявності приміщень, які можна використовувати як укриття», – зазначив він.

Заклади працюватимуть з певними обмеженнями, пов‘язаними з питаннями безпеки. В кожній групі буде до 12 дітей, один вихователь буде закріплений максимум за трьома дітьми для оперативного реагування в разі позаштатної ситуації. Дитячі садочки працюватимуть в будні дні з 07:30 до 19:30.

Зазначимо, що у сусідньому Тернополі мерія ще 2 травня відкрила 12 чергових дитсадків. У Рівному це сталось пізніше, 23 травня. Там відкрили лише вісім дитсадків, які мають укриття.