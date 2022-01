Порівняння старого і нового Mercedes-Benz C-Class від виробника

Дизайнери Mercedes-Benz були у пошуку стилю для C-Class з моменту дебюту моделі в кузові W205, який з'явився у 2014 році. Це був «гладенький» C-Class з плавними лініями та формами. Наступний C-Class виявився мініатюризованим E-Class, до того ж схожим на S-Class. Модель 2018 року отримала вже більш самобутній дизайн, а найновіша модель ще більше відійшла від попередніх.

C-Class попередніх поколінь був доступний як чотиридверний седан, універсал, купе і кабріолет. Наразі модель пропонується лише у двох типах кузову – седан або універсал, без жодного слова про майбутнє дводверних варіантів.

Mercedes якимось чином зробив нинішній салон C-класу ще більш комфортним, не в останню чергу, завдяки спільним запчастинам з S-класом. Водієві адресовані великий центральний сенсорний екран, розміром майже 12 дюймів в поперечнику та цифрова приладова панель.

Новий C-Class став економічнішим, оскільки усі типи силової установки моделі отримали посилювач EQ Boost, з яким мотор виробляє менше шкідливих викидів і забезпечує кращу енергоефективність. Крім того, лінійка моделі включає плагін-гібридні C-Class, здатні рухатись виключно на електроенергії, долаючи в такому режимі 80 кілометрів.

Сучасний C-Class, навіть у базовому виконанні C 180 має чудові динамічні показники. Модель початкового рівня розганяється до 100 км/год менше ніж за дев’ять секунд. Версія C 200 з 204-сильним мотором виконує вправу за 7,5 секунди. Дизелі з потужністю 197 і 261 к.с. роблять це ще швидше, а найпотужніший дизель C 300 d «вистрілює»‎ до 100 км/год за 5,7 секунди.

Оскільки C-Class є компактним представницьким автомобілем, більша частина простору та розкоші зарезервована для тих, хто сидить спереду. В задній частині останнього C-Class трохи більше місця, оскільки він трохи довший, ніж його попередник. Багажник не покращився, тому поклажі вміщується стільки ж – 455 літрів, скільки було у старого C-Класу. При цьому гібриди мають менший багажник, ніж бензинові та дизельні моделі, через розташування акумуляторної батареї.

Нинішній Mercedes-Benz C-Class виглядає як еволюція старого – ніщо не разюче відрізняється, але виробник покращив його в чи не в кожному аспекті.