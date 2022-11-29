Чернівецька міськрада повертатиме 80% вартості електрогенераторів, які закуповуватимуть ОСББ, ЖК та управителі багатоквартирних будинків. Ініціатива діятиме і в наступному році. Відповідне рішення прийняли депутати Чернівецької міської ради на сесії у вівторок, 29 листопада.

Про можливість отримати компенсацію від міста за придбання електрогенераторів повідомив мер Чернівців Роман Клічук. За його словами, міська рада вирішила відшкодувати частину вартості генераторів, аби пом'якшити ситуацію, яка склалася з електропостачанням. «На сесії міської ради проголосували за рішення про часткове відшкодування вартості генераторів для багатоквартирних будинків, які були придбані ОСББ, ЖК та управителями будинків. Місто повертатиме 80% вартості генераторів, які купили після 24 лютого. Дана ініціатива діятиме і в наступному році», – зазначив Роман Клічук.

Подібні ініціативи останнім часом прийняли і в низці інших міст. Зокрема, у Тернополі мерія відшкодовуватиме 50% вартості генераторів, які купуватимуть ОСББ або управителі будинків. У Рівному покриватимуть 70% від вартості генератора, якщо це не перевищить 45 тис. грн. У Львові мерія компенсовуватиме 50% вартості генераторів для житлових будинків, а також планує відшкодовувати 50% вартості приладів, які закуповуватимуть кафе та ресторани.