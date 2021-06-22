Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати – Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Зеленський і Меркель відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам’яті про людські жертви.

«Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися», – зазначив президент України.

Своєю чергою, Ангела Меркель пообіцяла, що сьогоднішня Німеччина не забуде злочини нацистів в Україні під час Другої світової війни.

«Канцлерка наголосила, що злочини німецьких нацистів, в результаті яких загинули мільйони людей в Україні, в Росії, Білорусі та інших колишніх радянських республіках, ніколи не будуть забуті», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті уряду Німеччини.

Також наголошується, що Німеччина усвідомлює свою історичну відповідальність.

Володимир Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті ««Кримської платформи» та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої країни.

Зі свого боку федеральний канцлер запросила Зеленського здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Згодом президент України у своєму Twitter уточнив дату візиту до столиці Німеччини.

«В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці», – йдеться в дописі Зеленського.

В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

Нагадаємо, Ангела Меркель оголосила про майбутні переговори з президентом США Джо Байденом щодо відносин з Росією. Заяві Меркель передувала відмова США від санкцій проти оператора «Північного потоку-2» компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніґа.