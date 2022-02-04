Поліцейським вдалося зайти до квартири, навпроти якої застряг самогубець, і зняти чоловіка з балкона

У Хмельницькому поліцейські зняли з балкона 31-річного п'яного чоловіка, який, вистрибнувши з сьомого поверху, повис на мотузках для прання. Інцидент стався вночі на вулиці Шухевича. Першими до чоловіка прибули патрульні, які отримали виклик на спробу самогубства.

Про незвичний інцидент на вулиці Шухевича у Хмельницькому вранці 4 лютого повідомила прес-служба ДСНС. «На пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що потрібна допомога громадянину, який у стані алкогольного сп’яніння випав з балкона сьомого поверху та завис на мотузках для сушки білизни на шостому поверсі», – йдеться у інформації ДСНС.

Втім, виявилося, що чоловік не просто випав із сьомого поверху, а це була спроба самогубства. Першими на виклик приїхали поліцейські, які й зняли нетверезого чоловіка з мотузок.

«Поліцейські піднялись на шостий поверх у квартиру, з якої виходить вікно [зі сторони, на якій помітили чоловіка]. Пояснивши ситуацію мешканці квартири, поліцейські потрапили до квартири, вийшли на балкон, де і побачили особу, яка мала намір вчинити самогубство. Його одразу зняли з вікна та викликали бригаду швидкої допомоги. Під час спілкування чоловік пояснив, що стрибнув з вікна, але його стримали канати для білизни», – відзначили в патрульній поліції області.

31-річного чоловіка передали медикам. Наразі загрози життю та здоров'ю його немає.

Схожий випадок трапився на початку серпня 2021-ого із літньою мешканкою Теребовлі. Тоді жінка за незрозумілих обставин випала з балкона на п'ятому поверсі і також повисла на мотузках. Жінку вдалося врятувати завдяки тому, що на місце швидко прибула бригада ДСНС.