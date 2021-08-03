Рятувальники врятували літню жінку і передали її медикам

Літня жінка із Теребовлі випала із балкона п'ятого поверху багатоквартирного будинку і повисла на мотузках для сушіння білизни. Жінку вдалося врятувати завдяки тому, що на місце швидко прибула бригада ДСНС.

Інцидент у Теребовлі стався 3 серпня на вул. Січових Стрільців, 30. До рятувальників надійшло повідомлення про загрозу падіння людини із четвертого поверху. «Як вдалось встановити, 81-річна місцева жителька, випала з балкона п'ятого поверху та при падінні зачепилась за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні четвертого поверху», – йдеться в повідомленні ДСНС Тернопільщини.

Один із працівників ДСНС вийшов на балкон четвертого поверху і притримував жінку знизу, страхуючи від падіння. У той же час інший по висувній драбині піднявся до 81-річної мешканки Теребовлі знизу і допоміг їй перейти на балкон.

Після порятунку жінку передали працівникам швидкої допомоги. Наразі вона перебуває в районній лікарні з незначними ушкодженнями.