Невідомий стріляв в чоловіка в одному із дворів багатоповерхівки в Одесі

Невідомий влаштував стрілянину в дворі багатоповерхівки в одному із районів Одеси. В результаті один чоловік дістав поранення. Потерпілого госпіталізували, однак він помер у лікарні. Про це повідомила прес-служба поліції Одещини.

Інцидент стався у вівторок, 3 серпня, в дворі багатоповерхівки на вулиці Малиновського. Невідомий вистрілив в чоловіка та втік на автомобілі Mercedes сріблястого кольору. Інших подробиць поліцейські не повідомляють. Також невідомо з якої саме зброї стріляв невідомий.

Потерпілого госпіталізували, однак від отриманих поранень чоловік помер в лікарні. На місці події наразі перебувають поліцейські. Для затримання стрілка в місті введена спеціальна поліцейська операція «Сирена».

Слідчі-розшуковані заходи тривають. Поліцейські відкрили справу за статтею про умисне вбивство.