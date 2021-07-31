23-річний уродженець Донецька відкрив вогонь по перехожих з вікна

В Оболонському районі Києва у суботу, 31 липня, 23-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих з вікна. Його затримала поліція. Відео інциденту опублікувано на сторінці спільноти «Київ Оперативний» у Telegram.

На ньому чоловік, лаючись російською, говорить, що стрілятиме з вікна багатоповерхівки. Після цього правопорушник вистрілив з вікна.

«С*ка, надіюсь, попав. Усе, служу «ДНР», в ім’я Росії-матушки и Володимира Путіна. Як міг вчинити інакше? Усе, пацани, слава Росії», – записав він голосове повідомлення російською мовою після стрілянини.

Після інциденту зловмисника затримала поліція. На відео чоловік каже, що це «був жарт» і він «хотів, щоб було смішно».

За інформацією пабліка стрілянину влаштував 23-річний уродженець міста Донецьк. Чоловіка звуть Донченко Дмитро Юрійович. Інформації про постраждалих внаслідок стрілянини не надходило.

Перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький прокоментував інцидент.

«В Україні така поведінка не допустима. Порушника затримано», – написав Білошицький у Facebook.