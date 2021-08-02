Слідчі перевіряють, чи був затриманий чоловік причетний до нічної стрілянини

Вночі 1 серпня у Луцьку на вулиці Рівненській сталась стрілянина. 37-річний чоловік, який мав конфлікт із незнайомцем, отримав поранення у живіт з вогнепальної зброї. Причини конфлікту у поліції не повідомляють. Відомо, що після пострілу нападник втік з місця події, втім, патрульним згодом вдалось його знайти і затримати. Наразі слідчі перевіряють, чи причетний затриманий до нічної стрілянини.

Як інформує прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався вночі 1 серпня на вулиці Рівненській у Луцьку. Під час патрулювання близько 23 години поліцейським надійшло повідомлення про постріли біля зупинки громадського транспорту на вулиці Рівненській, а також про пораненого чоловіка.

Патрульні, які приїхали на місце події, опитали 37-річного потерпілого. Він розповів, що у нього виник конфлікт з незнайомим чоловіком. У результаті незнайомець вийняв пістолет та вистрілив чоловіку у живіт, після чого втік з місця події. Патрульні вирушили на пошуки нападника.

«Усім екіпажам передали орієнтування. А згодом патрульні виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції», – йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині у коментарі ZAXID.NET, відомості про подію зареєстрували, але провадження у цій справі не відкрили, оскільки триває перевірка. Поліція встановлює, чи дійсно затриманий був причетний до стрілянини, тож інформацію про імовірного нападника у прес-службі поки не розголошують.

Як розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, на місці працювали медики швидкої. Вони надали потерпілому першу медичну допомогу. Втім, від госпіталізації чоловік відмовився.