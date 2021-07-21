Поліція розшукувала чоловіка з 2018 року за підозрою в умисному вбивстві

У вівторок, 20 липня, прикордонники відділу «Гірськ» на Чернігівщині затримали десятого підозрюваного у стрілянині на автомийці у Луцьку, яка сталась у листопаді 2018 року. Тоді у перестрілці загинула одна людина, ще двоє були госпіталізовані із травмами. Чоловік прибув до пункту пропуску «Сеньківка» пішки, під час огляду документів прикордонники з’ясували, що з 2018 року його розшукує поліція за підозрою у вчиненні вбивства. Це вже десятий затриманий у цій справі, загалом до стрілянини були причетні одинадцятеро людей. У розшуку залишається ще один підозрюваний.

Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби, десятого підозрюваного у стрілянині на вулиці Набережній у Луцьку затримали у вівторок, 20 липня. Чоловік 1984 року народження приїхав до кордону на автомобілі, а до пункту пропуску дійшов пішки. Перевіряючи його документи, прикордонники встановили, що чоловік порушував порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповані території.

«У подальшому, під час перевірки його особи за відомчими базами даних, прикордонники встановили, що цей громадянин в Україні розшукується з 2018 року за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, а саме – умисне вбивство», – повідомляють у Держприкордонслужбі.

За деякий час до кордону приїхав водій автомобіля на українських номерах. Прикордонники встановили, що обоє чоловіків між собою пов’язані, оскільки вони подорожували разом, і 17 липня виїхали до Росії через закритий пункт пропуску «Маринівка», чим порушили правила в’їзду та виїзду на окуповані території. Аби уникнути відповідальності за це, водій автомобіля запропонував прикордонникам 500 грн хабара.

Затриманих чоловіків прикордонники передали поліцейським. За порушення правил виїзду в ТОТ, на чоловіків склали протоколи за статтею 204-2, яка передбачає штраф до п’яти тис. грн. Щодо водія автомобіля, який пропонував хабар, направили повідомлення про вчинення злочину за статтею 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі), максимальне покарання за яку передбачає позбавлення волі від двох до чотирьох років.

Нагадаємо, стрілянину на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку влаштували 5 листопада 2018 року. У результаті перестрілки загинув чоловік, ще двоє отримали травми і були госпіталізовані. З неофіційних джерел відомо, що тоді поранили відомого на Волині кримінального авторитета Аслана.

За офіційним повідомленням поліції, слідство як одну з версій інциденту розглядало бандитські розбірки двох груп. За три роки розслідування вдалось затримали дев’ятьох учасників стрілянини. Загалом до цього злочину були причетні одинадцятеро людей. Як повідомляє ІА ВолиньPost, у розшуку залишається останній причетний – житель Запорізької області 1989 року народження Артем Маркарян.