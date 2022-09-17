Облаштована у підвалі воєнкомату катівня у звільненому Куп'янську

В окупованому російськими військами Куп'янську через знущання проходив кожен, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ держави-терориста Росії. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як розповіли у відомстві, на допитах співробітники ФСБ «вибивали» із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

«Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю – я в мішку був… Били битами чи залізними трубами», – розповідає жертва російських тортур.

Декому із ув'язнених паяльниками випалювали на тілі хрести.

Умови незаконного утримування українців були жахливими: у невеличкій, призначеній на дві особи камері, утримувалося вісім людей.

«Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і РФ», – інформує СБУ.

Наразі спецслужбою проводяться оперативно-слідчі дії для встановлення усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур росіян.

СБУ робить усе можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України. За кожен такий злочин обов'язково доведеться відповідати в міжнародних судах.

Нагадаємо, що у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей. За інформацією Харківської ОВА, ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, які були ексгумовані 16 вересня.