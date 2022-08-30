Суд зобов'язав мешканку Тисменицького району Ольгу Згобу сплатити 510 грн штрафу за напад на сусідку через межу між господарствами. За даними слідства, жінки тривалий час конфліктували, а того дня обвинувачена напала на сусідку та побила її дерев'яною палицею. У суді жінка свою вину визнала, проти покарання не заперечувала.

Як зазначається у вироку Тисменицького районного суду, 23 липня, місцева мешканка Ольга Згоба під час конфлікту із сусідкою Іриною П. вдарила її дерев'яною палицею. Сварка між жінками виникла через давнє ворогування за межу між їхніми господарствами.

«Склалися неприязні відносини, з приводу розподілу межі між вказаними господарствами. Того дня, близько 09:00між ними виник черговий словесний конфлікт, в ході якого у останньої виник злочинний умисел на спричинення тілесних ушкоджень сусідці. Ольга Згоба підійшла до неї та дерев'яною палицею, із значним зусиллям, завдала один удар в область правого плеча», — йдеться у вироку суду.

Внаслідок удару потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження, що підтвердилося висновками судово-медичної експертизи. У суді обвинувачені визнала свою вину, підтвердила обставини справи, не заперечувала проти призначення покарання.

Відтак суддя Тисменицького районного суду Максим Олійник визнав мешканку Прикарпаття винною за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та зобов'язав її сплатити 510 грн штрафу. Обвинувачена має право оскаржити вирок протягом тридцяти днів.