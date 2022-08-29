42-річний Олег Денисюк заявив, що наркотики йому підкинули слідчі

Хмельницький апеляційний суд виніс вирок мешканцю Нетішина, якого звинуватили у торгівлі амфетаміном: 42-річному Олегу Денисюку призначили шість із половиною років тюрми із конфіскацією усього майна, окрім житла. Судячи із вироку, під час затримання і ході обшуків у квартирі чоловіка загалом виявили 8,4 г наркотиків. Обвинувачений свою вину у торгівлі наркотиками не визнав, сказав, що закладок у лісі не робив та пояснив, що його підставили поліцейські.

Про вирок закладчику із Нетішина повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду у понеділок, 29 липня. Чоловіка затримали у березні 2020 року в лісі у Нетішині: тоді двоє місцевих мешканців затримали Олега Денисюка, бо запідозрили його у закладанні наркотиків. Під час затримання чоловік почав викидати із кишень куртки поліетиленові пакети, обмотані ізоляційною стрічкою, в яких були канабіс і амфетамін. У нього виявили понад 3,3 г канабісу та 0,6 г амфетаміну, розфасованого у пакетики.

Тоді ж правоохоронці під час обушків у квартирі Олега Денисюка виявили 4,5 г амфетаміну, саморобний пістолет і п’ять патронів до нього. Суд першої інстанції визнав 42-річного Олега Денисюка винним у зберіганні та продажу наркотиків та у незаконному зберіганні зброї. За скоєне йому призначили 6 років та 6 місяців ув’язнення з конфіскацією всього майна, крім житла.

Під час оскарження вироку в апеляційному суді Олег Денисюк свою вину не визнав, заявив, що його підставили слідчі, підкинувши наркотики. Адвокат обвинуваченого наголошував на відсутності доказів вини 42-річного фігуранта справи у торгівлі наркотиками.



«Апеляційний суд звернув увагу, що в суді першої інстанції обвинувачений заперечував лише те, що збував наркотики. Мовляв, зброю тримав для самозахисту, а про пакетики з порошком, які знайшли у квартирі, сказав, що то ліки, частину з яких замовляв інтернетом і не знав, що вони містять амфетамін. Не заперечував, що зважував порошок на знайдених у нього вагах. А от пояснити позначки «Амф» під світлинами з лісом, деревами, лавками, які знайшли в нього на телефоні, не міг», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

В апеляційному суді Олег Денисюк зазначав, що працівники досудового розслідування та прокуратури його підставили, постанову про обшук його житла підробили, наркотичні засоби йому підкинули, а свідка, який надав би правдиві показання суд першої інстанції не викликав, натомість взяв до уваги показання іншого свідка, який є наркозалежним, постійно погрожував його родині, а також сам знаходиться під слідством.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду вирішила залишити вирок першої інстанції у силі та призначила 42-річному Олегу Денисюку за торгівлю наркотиками і незаконне зберігання зброї 6 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.