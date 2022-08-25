Зловмисники виготовляли наркотики та психотропи та продавали їх через інтернет-магазини

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала роботу нарколабораторії. Під час обшуків на території Києва та області виявили лабораторію з виготовлення метадону та амфетаміну у промислових масштабах, а також склад, де зберігалася готова продукція на загальну суму 10 млн грн. Також вилучили понад три десятки гранат, вогнепальну зброю та понда 4 тис. набоїв різного калібру.

Встановлено, що зловмисники виготовляли наркотичні засоби та психотропи в особливо великих розмірах та продавали їх через інтернет-магазини по всій Україні.

«За результатами обшуків вилучено понад 16 кг речовини схожої на метадон та 1 кг психотропної речовини схожої на амфетамін, понад 100 л прекурсорів, а також 75 одиниць лабораторного обладнання, за допомогою якого виготовлялися наркотики. Крім того, вилучено 37 гранат різного маркування, 8 запалів УЗРГМ, 5 одиниць вогнепальної зброї та понад 4 тисячі набоїв різного калібру», – повідомили в Офісі гепрокурора.

Затримали організатора нарколабораторії, йому висунули звинувачення. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Встановлюють інших учасників злочинної групи. Слідчі дії тривають.