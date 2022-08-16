Під час обшуків у фігурантів справи вилучили понад 10 кг канабісу

На Прикарпатті правоохоронці затримали чотирьох наркоторговців, які у лісі вирощували коноплі. Під час обшуків у чоловіків вилучили понад 10 кг канабісу та 200 кущів коноплі. Вартість вилученого – більше ніж 30 млн грн. Усі четверо фігурантів наразі перебувають у СІЗО.

Про затримання чотирьох наркоторговців із Прикарпаття повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури у вівторок, 16 серпня. За даними слідства, четверо чоловіків вирощували коноплі на чотирьох земельних ділянках посеред лісу в Івано-Франківському районі.

«Четверо спільників засіяли земельні ділянки цими рослинами, доглядали, збирали та висушували їх, а далі фасували та реалізовували готову наркопродукцію», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили понад 200 кущів коноплі, більш як 10 кг канабісу, пристрій для подрібнення та очищення коноплі, обладнання для зважування та фасування, а також гроші та боєприпаси. За попередніми даними вартість вилучених наркотичних речовин – понад 30 млн грн.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за трьома статтями – ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; виробництво та збут наркотичних речовин у великих розмірах; посів та вирощування коноплі). Усі четверо фігурантів справи наразі перебувають у СІЗО, невдовзі їм оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.