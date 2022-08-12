За скоєне одному з фігурантів загрожує 10 років тюрми

Правоохоронці викрили чотирьох чоловіків, які займалися продажем наркотиків на території Івано-Франківської області. Відомо, що до складу банди входили мешканці Надвірнянського і Коломийського районів, у них вдома поліцейські провели обшуки. Один із фігурантів справи перебуває у СІЗО, йому загрожує до 10 років тюрми. Щодо інших продавців наркотиків тривають слідчі дії.

Про затримання чотирьох наркоторговців повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області у п’ятницю, 12 серпня. За даними правоохоронців, до продажу наркотиків причетні прикарпатці віко 22, 24, 37 та 40 років. Їх звинувачують у продажі наркотиків на території області. Одного з із торговців оперативники затримали у четвер, 11 серпня, після чергового факту продажу наркотиків.

«Поліцейські провели обшук в автомобілі та в помешканні затриманого, де вилучили близько 8,5 тис. грн, марихуану, пристрій для подрібнення наркотиків. Також провели обшуки за місцями проживання інших учасників групи. В ході слідчих дій вилучено рослини коноплі, марихуану та інші речові докази», – йдеться у повідомленні поліції.

Усе вилучене правоохоронці відправили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (продаж наркотиків). Один із фігурантів справи перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.