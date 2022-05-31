У Чернівецькій області, у місті Сокиряни, що поблизу кордону з Молдовою, упродовж п’яти діб проводитимуться нічні навчальні стрільби. Місцевих мешканців просять не панікувати.

Про проведення навчань повідомила Сокирянська міська рада у вівторок, 31 травня. За інформацією міськради, навчальні стрільби проводитимуться у нічний час до 4 червня.

«Звертаємо вашу увагу, що у період з 31 травня по 04 червня 2022 року на території громади проводитимуться нічні навчальні стрільби. Зберігайте спокій та не панікуйте», – йдеться у повідомленні міської ради Сокирян.