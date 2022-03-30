В Івано-Франківську відновлюють курси зі стрільби у шкільних тирах. Навчання передбачені у першу чергу для жінок. Курси відбуватимуться щодня у чотирьох навчальних закладах. Для участі необхідно зареєструватися.

Як у середу, 30 березня, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, із четверга, 31 березня, у місті відновлюють навчання зі стрільби у шкільних тирах. У першу чергу їх проводитимуть для жінок.

«Ми плануємо відновити у наших шкільний тирах підготовку. У першу чергу для жінок. Чому? Тому що ворог повинен відчувати, що жителі нашої країни ворогу дуже не раді. З кожного вікна буде стріляти не тільки чоловік, а й жінка», – сказав міський голова Руслан Марцінків під час відеозвернення до мешканців Івано-Франківська.

За його словами, розпочали навчання зі стрільб у місті ще до початку повномасштабної війни Росії з Україною.

Навчання зі стрільб проводитимуться у ліцеях №18, №20, Микитинецькому та СДЮШОР №1. Заняття відбуваються щодня о 16:00, крім суботи та неділі. Зареєструватися для участі можна за посиланням.

Нагадаємо, у грудні 2021 року для шкіл Івано-Франківська придбали 50 пневматичних гвинтівок. Планувалося, що навчання стрільбі для школярів проводитимуть під час предмету «Захист України», який викладають для учнів, починаючи з 7 класу. Тоді міський голова Руслан Марцінків зазначав, що у навчальних закладах міста планують щороку відкривати 2-3 тири.

Про старт навчально-тренувальних стрільб у тирах при івано-франківських школах оголосили ще у січні 2022 року. Повідомлялося, що першими вчитимуться працівники мерії, а потім до навчань запросять і місцевих мешканців.