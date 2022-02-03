У четвер, 3 лютого, на стрільбищах поблизу Львова кількадесят директорів міських закладів освіти вправлялися у володінні зброєю. Це одні з перших занять для освітян. Загалом ж навчитися стрільбі мають очільники усіх шкіл Львова. Такі навчання передбачені у Програмі національного спротиву.

Спершу директори шкіл вивчають правила поводження зі зброєю, потім проходять інструктаж від працівників стрілецького клубу, і аж тоді йдуть на рубіж.

«Директори всі дисципліновані, робили те, що їм казали. Когось підкорегували, а в загальному – влучають усі. Не порушують правил безпеки, так що ми всі задоволені такими «курсантами», – каже інструктор з високоточної стрільби Сергій Маркін.

Керівників шкіл ділять на декілька груп. Перші опановують високоточну зброю з оптичним прицілом, інші — карабіни. Виконують по кілька пострілів із кожного виду зброї. У перервах між пострілами слухають підказки від інструкторів.

«Давно вже не тримав у руках зброю, а відчуття такі, що майже все влучив. Це приємно. Це надзвичайно вдала ідея, щоб керівників запросити на стрільбища. Особливо в сьогоднішній період це потрібні вміння і треба бути готовим до всього», – розповів директор Рясне-Руського ліцею Ігор Хоружий.

Фото ЛМР

«Хтось уперше тримав зброю, дехто вже мав досвід. Але інструктори настільки кваліфіковано і просто пояснили, що результати хороші. Ми так ходимо і пишаємося собою. Нам приємно», – додала директорка ліцею №21 Валентина Звежинська.

Стрілецькі навчання для цих директорів тривали кілька годин. Однак у них ще будуть заняття. А згодом на стрільбища поїдуть педагоги та учні львівських шкіл.

Нагадаємо, що перші навчання зі стрільби для керівників закладів освіти відбулися 1 лютого. А трохи раніше провели стрілецькі навчання для працівників стратегічних підприємств. Також у Львові розпочалися навчання з домедичної допомоги. Загалом у львівській мерії напрацювали програму національного спротиву, в якій представлений план дій на випадок повномасштабного вторгнення.

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