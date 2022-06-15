Міський голова Калуша Андрій Найда повідомив про проведення навчання для військових на околицях міста. Стрілецька підготовка триватиме три дні. Місцевих мешканців просять не панікувати.

Про заплановані навчання для військових повідомив міський голова Калуша Андрій Найда у Facebook у середу, 15 червня. За його словами, стрільби проводитимуться на околицях Калуша впродовж трьох днів із 10:00 до 16:00.

«Упродовж трьох днів, з 15 по 17 червня, з 10:00 до 16:00 год на околицях міста Калуша проходитиме навчання військовослужбовців зі стрілецької підготовки. Просимо зберігати спокій», – йдеться у повідомленні міського голови Андрія Найди.

Також міський голова попросив мешканців Калуша не фотографувати та не здійснювати відеозйомку навчань.