Міська влада Снятина закликала місцевих мешканців повідомляти адреси проживання чоловіків-переселенців віком від 20 до 60 років. Для інформування про місця, де живуть переселенці призовного віку, міськрада оприлюднила окремий номер телефону. Мерія містечка пояснює необхідність повідомлень адрес проживання переселенців у Снятині тим, що чоловіки з-поміж тих, хто переїхав на Прикарпаття з інших регіонів України, неохоче реєструються у військкоматі.

Відповідне звернення до мешканців громади міськрада Снятина оприлюднила на своїй офіційній сторінці у Facebook у понеділок, 13 червня.

«Ми їх прихистили на Снятинщині, а наші чоловіки та діти залишили свої домівки, ставши на захист рідної землі. Ми знаємо, що закон у нас один для всіх, саме тому, тимчасово переселені чоловіки зобов’язані зареєструватися у військкоматі та йти пліч-о-пліч з нашими рідними звільняти українську землю від російських окупантів. Наполегливо просимо: легалізуйте та «допоможіть» зареєструвати всіх, хто зараз проживає у ваших будинках та по сусідству», – йдеться у повідомленні.

У міськраді уточнюють, що йдеться про адреси проживання тимчасово переселених осіб, чоловіків віком від 20 до 60 років. «Можливо їм потрібно надати консультації щодо реєстрації, щоб запобігти порушення закону даними особами, внаслідок ухиляння від виконання ними військового обов’язку», – додають у міській раді Снятина.

Зазначимо, із березня 2022 року чоловіки-переселенці призовного віку, після прибуття до тимчасового проживання в інших регіонах України зобов'язані стати на облік у військкоматі. Така вимога діє у всіх областях, різниться лише термін, упродовж якого чоловіки зобов'язані прийти до військкомату – від 24 до 72 годин від моменту приїзду.