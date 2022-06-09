Мешканця Калуша суд визнав винним у побитті поліцейського, який намагався вручити обвинуваченому повістку про виклик до слідчого. Фігурант справи уклав з правоохоронцем угоду про примирення, у суді визнав вину та розкаявся. За скоєне мешканцю Калуша присудили 1 рік і місяць тюрми.

Про вирок прикарпатцю повідомила прес-служба Калуського міськрайонного суду. За матеріалами справи, старші оперуповноважені під час виконання службових обов’язків намагалися вручити мешканцю Калуша повістку про виклик до слідчого. Чоловік вдарив правоохоронця кулаком у голову, потім обоє впали на землю. У поліцейського медики діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму. Правоохоронці не повідомляють інших обставин побиття, зокрема, зокрема ні віку нападника, ні дати, коли стався цей інцидент.

«Чоловік проігнорував законні вимоги працівників поліції, та наніс один удар кулаком по голові поліцейського. Тоді оперуповноважений схопив обвинуваченого за ліву руку, яку завів за спину на рівні поясу. Після цього чоловік різко подався корпусом вперед на поліцейського, штовхнувши його лівим плечем у ділянку грудей, в результаті чого вони обоє впали на землю», – йдеться у повідомленні суду.

Потерпілий поліцейський та обвинувачений підписали угоду про примирення. Під час судового засідання мешканець Калуша розкаявся та повністю визнав свою вину. Відтак суд визнав чоловіка винним в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та присудив 1 рік та 1 місяць позбавлення волі.