На Львівщині нетверезий чоловік обійняв та поцілував малолітню дівчину в щоку проти її волі, роблячи їй компліменти. Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав його винним у сексуальному домаганні, призначивши 1360 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, випадок трапився цьогоріч у лютому. Нетверезий Сергій Б. прийшов до помешкання, у якому проживає потерпіла дівчина, щоб розшукати свого сина – однокласника брата дівчинки. Під час спілкування із малолітньою чоловік робив їй компліменти інтимного характеру, торкався волосся, рук, обійняв та поцілував дівчинку в щоку проти її волі, а також просив номер її телефону. Відомо, що малолітньою вважається дитина до 14 років.

У матеріалах справи вказано, що після цього дівчина почувала себе пригнічено та ображено. Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала на чоловіка протокол за ч.1 ст. 173-7 КУпАП (сексуальне домагання).

Обвинувачений на засідання суду не прийшов через проходження військової служби, але подав заяву, у якій пообіцяв, що такого більше не повториться. Представниця потерпілої просила його суворо не карати.

Цю справу розглянув суддя Тарас Котормус, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін, визнавши чоловіка винним у сексуальному домаганні підлітки. Йому призначили 1360 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що лише наприкінці 2024 року набув чинності закон про покарання за сексуальні домагання. До цього, звернення до поліції означало, що вашу заяву приймуть, але не буде жодного руху, бо поліція не могла вчинити будь-яких дій до кривдника.

Згідно із ст.173-7 КУпАП покарання передбачено за «сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання людини образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій». Кривднику можуть призначити від 1360 грн до 4760 грн штрафу, громадські чи виправні роботи, а також арешт на 15 днів.