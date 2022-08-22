У Калуському районі військова адміністрація заборонила продаж спиртного на два дні – 23 та 24 серпня – на День Прапора та День Незалежності. Як пояснюють у Калуській міськраді, таке рішення прийняли для забезпечення порядку під час цих двох святкових днів.

Рішення про заборону торгівлі спиртним прийняла Калуська районна військова адміністрація ще у п’ятницю, 19 серпня. Обмеження на продаж алкоголю 23-24 серпня поширюється на весь Калуський район.

«Заборонити торгівлю алкогольними напоями та речовинами виробленими на спиртовій основі у місцях проведення заходів із відзначення в Калуському районі Дня державного прапора та Дня Незалежності України», – йдеться у наказі голови Калуської районної військової адміністрації.

У прес-службі Калуської міськради пояснюють, що такі обмеження вводяться для забезпечення громадської безпеки та порядку. «Просимо суб’єктів господарювання торгівельної сфери та інших мешканців Калуської міської територіальної громади дотримуватися встановленої норми», – додали у міській раді.