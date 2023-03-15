Пацієнт Сергій та його дружина Тетяна (по центру), а також команда лікарів обласної лікарні

У Волинській обласній лікарні пацієнту пересадили нирку від дружини. Після першої операції орган довелось діставати вдруге через несподівані проблеми з артерією. Наразі орган прижився, відомо, що чоловіка та дружину вже виписали з лікарні додому.

Про проведену операцію з пересадки повідомив завідувач відділення трансплантації органів Волинської обласної лікарні Михайло Загрійчук. За його словами, пацієнт з селища Ратне вісім років провів на діалізі [метод очищення крові при нирковій недостатності]. Врешті йому вирішили пересадити нирку від дружини.

Операція, за словами Михайла Загрійчука, пройшла без ускладнень. Показники у пацієнта були стабільні, а нирка давала сечу. Втім, через чотири години пересаджений орган відмовив. Відтак на місце вночі знову викликали всю команду.

За півгодини після виклику хірурги терміново дістали пересаджений орган. Нирка була фактично без ознак життя, в артерії була бляшка, яка її повністю перекрила.

«Описати, що вся команда пережила в той момент, неможливо. Ми за лічені хвилини відмили нирку, перешили артерію, але в очах кожного читався розпач та сльози. Я тримав нирку в руках, а всі дивились на неї, і мені здалося, що молились. Тишу в операційній порушила нянічка, вона буквально закричала: дивіться, дивіться – сеча з’явилась», – поділився спогадами про операцію Михайло Загрійчук.

Після цього орган знову почав працювати. Станом на 11 березня чоловіка та дружину виписали з лікарні. Наразі у пацієнта хороші аналізи, а пересаджена від дружини нирка працює без збоїв.