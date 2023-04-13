Мешканця Закарпатської області засудили до двох років обмеження волі за заклики до повалення державної влади і створення власних «органів самоврядування» у громадах. Відомо, що агітатор з Воловця упродовж двох років публікував у Facebook дописи про необхідність зміни влади. Закарпатець також поширював дописи і тексти Анатолія Балахніна, якого СБУ затримувала за спроби створити свою «республіку Україна». Прихильники цього руху створювали фейкові органи влади у різних областях.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, мешканець Воловця Анатолій Мальованець, який є адміністратором спільноти «Громадське суспільство Воловеччини» у Facebook, систематично поширював заклики до зміни конституційного ладу та повалення державної влади.

Зокрема, закарпатець протягом 2020-2021 років агітував до створення власних «органів місцевого самоврядування» і закликав «брати громади у свої руки і під контроль». Наявність у дописах Анатолія Мальованця закликів до повалення державної влади підтвердила лінгвістична експертиза. Під час обшуків у чоловіка вдома також виявили канабіс.

У суді закарпатець свою вину не визнав, проте суд вважав докази у справі достатніми і визнав мешканця Воловця винним за двома статтями – ч. 2 ст. 109 та ч. 1 ст. 309 ККУ (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів). За скоєне чоловікові призначили два роки обмеження волі. Крім того, обвинуваченого зобов’язали відшкодувати понад 14 тис. грн за проведення експертиз.