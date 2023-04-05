Жінка перебуває у Чехії, за сепаратизм їй загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження проти закарпатки, яка зараз перебуває у Чехії та закликає створювати петицію про відділення Закарпатської області від України. Відповідне відео жінка розповсюдила у популярних соцмережах. У ролику закарпатка також закликала «забирати хлопців з фронту додому», використовувала багато нецензурної лексики та зневажливо висловлювалася про Україну та українців.

Як у середу, 5 квітня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, закарпатка через соцмережі агітувала за прийняття рішень, що несуть загрозу територіальній цілісності України. «У соціальних мережах жінка оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію стосовно «необхідності» відокремлення Закарпаття зі складу України», – йдеться у повідомленні СБУ.

Також жінка розганяла проросійські наративи, ображала українців, вдавалася до зневажливих висловлювань про Україну та її громадян. «Складаємо петицію і відділяємо Закарпаття від України і забираємо хлопців із фронту», – зазначала жінка у своєму відео.

Наразі слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.